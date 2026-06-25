溜まり続ける『ひずみ』不気味な地震が多発している--。5月20日には沖縄本島近海でＭ（マグニチュード）5.9の地震が発生し、鹿児島県与論島で震度５強の強い揺れを観測。６月８日にはフィリピン南部ミンダナオ島沖で起きたＭ8.2の地震により、宮崎県宮崎港を高さ約30cmの津波が襲った。政府が、日本近海でさらなる巨大地震の発生が切迫しているとする″危険地域″が二つある。地球科学の権威で、京都大学名誉教授の鎌田浩毅氏が解