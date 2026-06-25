南米ベネズエラで24日、マグニチュード7を超える地震が連続で発生し、首都カラカスで建物が倒壊するなどの被害が出ています。首都カラカス中心部近くの国際空港で撮影された地震発生当時の映像では、天井の一部が崩落し、人々が逃げている様子が映されています。撮影者：ご覧ください。地震の跡です。大変なことになっています。空港のカウンターとみられる場所にも、がれきが散し、大きな被害が出ていることが確認されます。アメ