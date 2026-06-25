6月23日、参院で再審制度を見直す刑事訴訟法改正案をめぐる本格的な議論が始まった。同日の法務委員会では、自民党や立憲民主党、国民民主党、日本保守党など与野党の各委員による質疑が行われたのだが、これを傍聴していた自民党・井出庸生衆院議員（48）の“態度”がSNSで波紋を広げている。問題視されているのは、日本保守党・北村晴男参院議員（70）による質疑の場面だ。まず、北村氏は「殺人などの犯行の中で、特に犯情悪質も