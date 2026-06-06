開催：2026.6.6 会場：トゥルイスト・パーク 結果：[ブレーブス] 6 - 3 [パイレーツ] MLBの試合が6日に行われ、トゥルイスト・パークでブレーブスとパイレーツが対戦した。 ブレーブスの先発投手はマーティン・ペレス、対するパイレーツの先発投手はミッチ・ケラーで試合は開始した。 2回裏、1番 ロナルド・アクーニャ 2球目を打ってライトへのタイムリ&