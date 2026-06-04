売上高2兆5000億円規模の巨大家電量販店グループが誕生するかもしれません。首位の「ヤマダHD」と「エディオン」が統合を検討をしている背景にあるのは？【写真で見る】「ヤマダデンキ」の真横に「エディオン」の店舗がある場所も…「ヤマダ」「エディオン」経営統合を検討都内にある、家電量販店。記者「エスカレーターのすぐ横には自社で開発したプライベートブランドの製品が並んでいます」ドライヤーや炊飯器などは“プライベ