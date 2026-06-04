昨年10月の東急田園都市線の衝突脱線事故で信号の設定ミスがあったことを受けた鉄道各社の緊急点検で、JR北海道とJR東日本は4日、計4駅で新たに不備が見つかったと発表した。いずれも改修などで安全を確保したとしている。新たに判明したのは、JR北海道が函館線小樽駅、JR東が東北線小牛田駅（宮城）、栗橋駅（埼玉）、日光線日光駅（栃木）。両社は対象駅全ての点検を完了した。これまでJR北海道は2駅、JR東は15駅で同様の不