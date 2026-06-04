台湾東部海域の管轄権をめぐり、中国と台湾・日本・フィリピンが角逐戦を繰り広げている。先月28日に日本とフィリピンが首脳会談直後に排他的経済水域（EEZ）などに関する交渉を開始すると発表すると、中国海警船艦隊が1日、これを口実に史上初めて単独での法執行に乗り出し、緊張が高まっている。フィリピンのマルコス・ジュニア大統領は先月26〜29日に日本を国賓訪問し、高市早苗首相と首脳会談を行い、「国連海洋法条約（UNCLOS