クマの目撃が相次いでいる北海道千歳市の公園で６月４日朝、ハンターらによる“追い払い”が実施されました。追い払いが実施されたのは、５月からクマの目撃が相次いでいる千歳市真町の青葉公園です。防除隊のハンター９人と市の職員が４日朝、公園に入り、爆竹やスピーカーなどを使ってクマを追い払いました。青葉公園では３日午後４時半すぎにもクマ１頭が目撃され、閉鎖されていましたが、追い払いとと