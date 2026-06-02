ファミマ“巨大オールスター祭”本日スタート！ 2．5倍の「たべる牧場ミルクLL」など全14商品登場
「ファミリーマート」は、6月2日（火）から、“巨大サイズ”の商品が登場する「巨大オールスター祭」を、全国の店舗で開催中だ。
【写真】「大きなサンドイッチ」は具材たっぷり！ 「巨大オールスター祭」14商品一覧
■強まる“ギルティ消費”
本日から始まった「巨大オールスター祭」は、視覚的なインパクトと食べ応えを追求した巨大サイズのアイス、サンドイッチ、デザート、焼きとり、コーヒーなど全14商品が並ぶキャンペーン。
物価高騰や多忙な日常の反動により「今日だけは好きなものを好きなだけ食べたい」という、背徳感を伴う満足感を求める“ギルティ消費”の傾向が強まっていることを受け商品開発が行われた。
ラインナップは、定番商品の「たべる牧場ミルク」を通常の約2．5倍サイズアップした「たべる牧場ミルクLL」をはじめ、通常の約1．4倍の重量の「大きなサンドイッチ 人気具材の彩りミックス」や約2倍の大きさの「ジャンボ焼きとり ねぎまタレ」など、ボリューム満点の商品が勢ぞろい。
また、「FAMIMA CAFE」にはLLサイズのコーヒーとカフェラテが加わり、いずれもキャンペーン終了後は継続して購入できる定番商品として提供されるという。
【写真】「大きなサンドイッチ」は具材たっぷり！ 「巨大オールスター祭」14商品一覧
■強まる“ギルティ消費”
本日から始まった「巨大オールスター祭」は、視覚的なインパクトと食べ応えを追求した巨大サイズのアイス、サンドイッチ、デザート、焼きとり、コーヒーなど全14商品が並ぶキャンペーン。
物価高騰や多忙な日常の反動により「今日だけは好きなものを好きなだけ食べたい」という、背徳感を伴う満足感を求める“ギルティ消費”の傾向が強まっていることを受け商品開発が行われた。
また、「FAMIMA CAFE」にはLLサイズのコーヒーとカフェラテが加わり、いずれもキャンペーン終了後は継続して購入できる定番商品として提供されるという。