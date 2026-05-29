◇MLB ドジャース4-1ロッキーズ(日本時間28日、ドジャー・スタジアム)ドジャースの大谷翔平選手がロッキーズ戦で投打二刀流で躍動しました。ロッキーズの菅野智之投手との日本人投手の投げ合い。大谷選手は1番投手兼DHで出場しました。その初回、相手の打席を四球で走者を背負いながらも無失点に抑えると、直後の攻撃では菅野投手の3球目のストレートをとらえ、センター後方への9号ソロ先頭打者ホームランを放ちました。投げては、