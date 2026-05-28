昨年12月に営業終了したJR新大阪駅新幹線ホーム上にあった「2025大阪・関西万博オフィシャルストアJR新大阪駅 新幹線ホーム店」が、6月1日（月）から35日間限定で、「EXPO2025オフィシャルポップアップストア JR新大阪駅 新幹線ホーム店」として営業を再開する。【写真】復活する「EXPO2025オフィシャルポップアップストア」の場所■18時まで営業万博期間中に「2025大阪・関西万博オフィシャルストアJR新大阪駅 新幹線ホーム店