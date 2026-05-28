三井不動産は、新千歳空港に「RISE GATE NEW CHITOSE AIRPORT」を8月に開設する。半導体業界の有志とともに2025年7月に設立した半導体コミュニティRISE-A会員向けに、登記可能なサービスオフィスとラウンジ、イベントスペースを提供する。サービスオフィスは1〜11席の個室と30区画のオープンデスク付ロッカーで構成し、ミーティング用に1席個室4室と6席会議室6室を備える。北海道・千歳エリアへの拠点進出を図る半導体関連企業の最