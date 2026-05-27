日本サッカー協会は２７日、北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）に臨む日本代表メンバー２６人の背番号を発表した。

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背番号５は長友佑都（ＦＣ東京）が５大会連続で背負うことが決まった。長友が不在だった３月の英国遠征ではＤＦ渡辺剛が着用したが、渡辺は１６にスライドとなり、長友が「５番」となった。

過去の「５番」は、０２年日韓大会で２ゴールをマークしたＭＦ稲本潤一、０６年ドイツ大会の主将・ＤＦ宮本恒靖らが着用した。長友は初出場だった１０年南ア大会から継続して５番をつけており、異例の５大会連続同番号選手となった。

◆過去のＷ杯の歴代「５番」

▼９８年フランス大会 小村徳男

▼０２年日韓大会 稲本潤一

▼０６年ドイツ大会 宮本恒靖

▼１０年南ア大会 長友佑都

▼１４年ブラジル大会 長友佑都

▼１８年ロシア大会 長友佑都

▼２２年カタール大会 長友佑都

今大会のメンバーと背番号は以下の通り。

▼ＧＫ ２３早川友基（鹿島）、１２ 大迫敬介（広島）１鈴木彩艶（パルマ）

▼ＤＦ ５長友佑都（ＦＣ東京）、３谷口彰悟（シントトロイデン）、４板倉滉（アヤックス）、１６渡辺剛（フェイエノールト）、２２冨安健洋（アヤックス）、２１伊藤洋輝（バイエルン）、２０瀬古歩夢（ルアーブル）、２菅原由勢（ブレーメン）、２５鈴木淳之介（コペンハーゲン）

▼ＭＦ／ＦＷ ６遠藤航（リバプール）、１４伊東純也（ゲンク）、１５鎌田大地（クリスタルパレス）、１９小川航基（ＮＥＣ）、１１前田大然（セルティック）、１０堂安律（フランクフルト）、１８上田綺世（フェイエノールト）、７田中碧（リーズ）、１３中村敬斗（Ｓランス）、２４佐野海舟（マインツ）、８久保建英（Ｒソシエダード）、１７鈴木唯人（フライブルク）、２６塩貝健人（ウォルフスブルク）、９後藤啓介（シントトロイデン）