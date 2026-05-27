次のシーズンから本拠地を秋田に移す女子バレーボールチームのアランマーレ山形は、新たなチーム名を「アランマーレ秋田庄内」にすると発表しました。バレーボール国内トップのSVリーグで活動しているアランマーレ山形の選手やスタッフ。鈴木知事「こんにちは」次のシーズンから本拠地を秋田市・潟上市に移転するのを前に、26日、鈴木知事のもとを訪れま