【モデルプレス＝2026/05/25】タレントの鈴木奈々が5月25日、自身のInstagramを更新。自宅の浴室を公開し、反響を呼んでいる。【写真】37歳元ギャルタレント「ゆったり足が伸ばせそう」広々自宅バスルーム披露◆鈴木奈々、赤プルに掃除してもらった自宅の風呂公開鈴木は「私の家のお風呂です」「掃除のプロ赤プルさんにお風呂掃除してもらいました キッチンもトイレも水回り全部お願いしました！」と記し、お笑い芸人の赤プルが自