原子力空母ジョージ・ワシントン（資料写真）米海軍横須賀基地（横須賀市）に配備されている原子力空母「ジョージ・ワシントン」が２３日午後１時４５分ごろ、同基地を出港した。防衛省中国四国防衛局（広島市）によると、岩国基地（山口県岩国市）に配備されている空母艦載機部隊の空母着艦資格取得訓練（ＣＱ）が２４〜３０日ごろの間、九州沖の洋上で予定されている。ワシントンはＣＱ終了後、近海で艦載機部隊と合流し、