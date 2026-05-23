韓国の6人組ガールズグループ「Kep1er」が始球式を行った■ソフトバンク ー 日本ハム（23日・PayPayドーム）6人組ガールズグループ「Kep1er（ケプラー）」が23日、みずほPayPayドームで行われたソフトバンク-日本ハム戦のセレモニアルピッチに登場。メンバーを代表して福岡出身のヒカルさんが大役を務め、見事なノーバウンド投球を見せた。ヒカルさんは背番号「3」のユニホームで登場。メンバー5人がマウンド後方で見守る中、