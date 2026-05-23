移動する息子さんの後を必死に追いかける猫ちゃんの行動が可愛いと反響を呼んでいます。話題の動画の再生回数は1万8000回を超え「そんな格好でコロコロしたら抱っこしたくなっちゃう」「モフモフがすぎるお腹のひまちゃん可愛すぎる」「相変わらず最強の可愛さ」といったコメントが集まっています。 【動画：撫でてほしくて息子を追いかける白黒ネコ→床に寝転がって…尊すぎる『健気な様子』】 健気なストーカー