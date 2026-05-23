移動する息子さんの後を必死に追いかける猫ちゃんの行動が可愛いと反響を呼んでいます。話題の動画の再生回数は1万8000回を超え「そんな格好でコロコロしたら抱っこしたくなっちゃう」「モフモフがすぎるお腹のひまちゃん可愛すぎる」「相変わらず最強の可愛さ」といったコメントが集まっています。

【動画：撫でてほしくて息子を追いかける白黒ネコ→床に寝転がって…尊すぎる『健気な様子』】

健気なストーカー？

YouTubeアカウント「ひのき猫」に投稿されたのは、なでてほしくてたまらない猫ちゃんの姿です。

投稿者の息子さんの後を一生懸命ついて歩く「ひまわり」ちゃんですが、息子さんが少しずつ移動してしまうため、健気にその後を追いかけ続けていたといいます。

至福のお腹なでなで

息子さんに名前を呼ばれると、ひまわりちゃんはその場でコロンと転がり、仰向けになってお腹を見せたそうです。

そのままじっと待っていると、ようやく息子さんがお腹をなでてくれたのだそう。

なで終えた息子さんが再び少し離れた場所から呼ぶと、ひまわりちゃんはピンと尻尾を立ててまたトコトコとついて行ったそうです。

「もう一回なでて！」と言わんばかりに何度も追いかける姿に、見ているこちらも思わず顔がほころんでしまいます。

一途すぎるアピール

なぜ息子さんが移動してしまうのか、不思議そうに立ち止まるひまわりちゃんの姿もみられたそうですが、結局またセクシーなポーズで「なでて」とアピールしたといいます。

息子さんのことが大好きでたまらない、ひまわりちゃんの一途な思いが伝わる投稿でした。

動画には「謎のセクシーポーズも可愛いけどコテンって突然転がるスタイルが可愛い」「転がってからへそ天までの身体のくねらせも含めて好きすぎる！たまらん」「へそ天でなでなでの受け入れ体勢万全なひまちゃんかわいい」といったコメントが寄せられています。

YouTubeアカウント「ひのき猫」では、投稿者さん家族と猫ちゃんたちの日常が投稿されています。

写真・動画提供：YouTubeアカウント「ひのき猫」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。