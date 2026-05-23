首位攻防戦となったオリックスと西武との試合（ベルーナドーム）は5−1でオリックスが勝利。先発・ジェリーが6回5安打・2奪三振・1四死球・無失点の好投で今季2勝目を挙げた。22日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』ではジェリーに注目。2メートル13センチの長身から投げ下ろされる動くボールに、西武打線は苦戦した。解説の五十嵐亮太氏は「積極的に打ちにいっていたので、2周り目3周り目位からは捉えれそうな感