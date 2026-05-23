苦悩する逸材を導いた「投げる喜び」中日、楽天でセットアッパーとして活躍した川岸強氏は、2021年から台湾プロ野球（CPBL）・楽天モンキーズの1軍投手コーチを務めている。戦力外通告や大怪我といった挫折から這い上がった「苦労人」が、自身の経験と恩師の言葉を胸に、言葉の壁を越えて台湾選手といかに「対話」し成長に導いているのか。異国の地で奮闘する日本人コーチの日々に迫った。引退後、2015年から「東北楽天リトル