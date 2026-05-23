道路に設置された「謎のカメラ」何のため？クルマを運転していると、高速道路や幹線道路の頭上に設置されたカメラのような装置を見かけることがあります。こうした機械が視界に入ると、速度違反を取り締まる「オービス」ではないかと身構えてしまい、思わずブレーキを踏んでしまうという人がいるかもしれません。【画像】えっ…！ これが「オービスの見分け方」です！（22枚）しかし、道路上のカメラ型装置のすべてが速度違