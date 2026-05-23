5月半ば、米国のトランプ大統領が中国を訪問し、習近平国家主席との首脳会談に臨んだ。報道によると、トランプ氏は会談終了後、米中両国を「G2」と呼び、世界で最も有力な2カ国による歴史的なサミットだったと自賛したという。しかし、ちょっと待ってほしい。今から30年ほど前、日本とアメリカがG2と呼ばれた時代があった。なぜ日本はその座を中国に譲り渡したのだろうか。トランプ氏「二つの偉大な国」テレビ朝日によると、首脳会