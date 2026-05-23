22日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した五十嵐亮太氏が巨人・平山功太について言及した。開幕直後に支配下選手を掴み取った平山は同日の阪神戦、『1番・ライト』で先発出場し、好投手・高橋遥人から2安打するも、6回の第3打席に二塁打を放った後、左太もも裏を痛め無念と途中交代となった。五十嵐氏は「本当に状態が良かった。ピッチャーの高橋投手に対しても、すごく粘ったし対応していた。本