道具の買い替えに悩むママこそ専門店へ少年野球を始めると、子どもの成長に伴う道具のサイズアウト時に、何を選べばよいのか頭を抱える保護者も少なくありません。グラブやバットの適切な買い替え時期を見極めるのは、専門知識がない親には難しい問題。特に小学校低学年から高学年に上がっていく時期は、子どもの体格だけでなく周りの打球や送球のスピードも一気に速く、強くなります。First-Pitchのポッドキャスト番組「野球