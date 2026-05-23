道具の買い替えに悩むママこそ専門店へ

少年野球を始めると、子どもの成長に伴う道具のサイズアウト時に、何を選べばよいのか頭を抱える保護者も少なくありません。グラブやバットの適切な買い替え時期を見極めるのは、専門知識がない親には難しい問題。特に小学校低学年から高学年に上がっていく時期は、子どもの体格だけでなく周りの打球や送球のスピードも一気に速く、強くなります。

First-Pitchのポッドキャスト番組「野球ママへの応援歌」では、寄せられたそんな悩みにアドバイスをもらおうと、東京・立川市の野球専門店「ベースマン」立川店の星徹弥店長を直撃しました。

星店長は「道具が体格や技術に合わなくなると、打球にグラブが負けてボールをポロリと落としたり、バットの長さや重さが合わずにスイングが崩れたりする現象が明確に現れます」といいます。こうしたサインを見逃さないためにも、まず普段の練習や試合での我が子のプレーをよく観察しておくことが大切だそうです。

その上で、買い替えの失敗を防ぐにはどんな工夫があるでしょうか。例えば、新しい道具をいきなり購入するのではなく、チームの仲間や上級生が使っているバットを一時的に借りて試打させてもらう方法が有効です。実際に振ったときの感覚を確認した上で次のステップに進むと、購入後のミスマッチを格段に減らすことができます。

先輩ママの経験談では、きょうだい間のお下がりでグラブを活用しようとしても、前の持ち主の手に馴染みすぎて革が柔らかくなりすぎるなど、一筋縄ではいかない苦労も……。それでも、道具の正しい使い方を学ぶために、無理に新品を買い与えるより、チームや家族のお古から慣れていく期間があってもいい、という専門家のアドバイスに救われたといいます。

野球専門店は地域の生きた情報が集まるコミュニティーの場

それでも、道具の買い替えのタイミングがはっきりわからないときは、どうすればいいのでしょうか。星店長は、「現在の道具を店舗に持ち込んで、スタッフに直接相談してもらうのが最も確実な解決策です」と言います。

ネット通販は手軽で便利ですが、革製品であるグラブの個体差を確認したり、実際に道具をはめて正しい動きにフィットするかを体感したりできるのは実店舗ならでは。子どものスイングを見て、スタッフに「まだ今のバットでいけますよ」と親身にアドバイスをもらえれば、親子ともに納得して継続使用ができるはずです。

野球専門店は、単に道具を販売するだけの場所ではなく、同じ悩みを抱える地域の保護者や指導者が集う貴重なコミュニティーの場でもあるといいます。「地元のチーム事情に詳しいスタッフが多いため、チーム指定のスパイクのカラーを教えてくれたり、地域の大会情報や進路の悩みについても第三者目線でざっくばらんに相談に乗ったりすることもあります」（星店長）。ママだけで足を運ぶのは敷居が高いと感じる必要はまったくないのです。

店のスタッフと楽しく情報交換をしながら、家族で一緒に知恵をアップデートしていくことも少年野球を長く楽しむ秘訣。子ども自身も専門的なアドバイスを受けることで、道具を大切にする気持ちや野球へのモチベーションがさらに高まる効果も期待できます。買い替えのタイミングに悩んだときは、ぜひ一度近くの地域に根ざした野球専門店に足を運び、生きた情報と我が子にぴったり合う道具を探してみてはいかがでしょうか。（First-Pitch編集部）