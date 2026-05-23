インスタグラムで公開

フィギュア界に衝撃ニュースが舞い込んだ。日本男子フィギュアスケートを牽引する次代のエース候補と称される17歳・中田璃士（りお、TOKIOインカラミ）がハーネス付きで4回転アクセルに成功。実際の映像を公開した海外コーチは「驚異的なスケーターだ」と驚いている。

美しく舞った。カナダ・クリケットクラブのコーチ、ジェフ・ディオニシオ氏が22日、インスタグラムで公開した映像では補助のハーネスを付けた状態ではあったが、4回転アクセルに見事着氷。バランスをとって、リンクで両手を広げた。

これにはコーチも大興奮。投稿の文面には「恐ろしい出来事として始まったことが、信じられない偉業へと変わった。リオ・ナカタ、感謝しているよ。君は将来有望で、驚異的なスケーターだ。私をこの旅路の一部に加えてくれてありがとう！」と綴った。

奇しくもこの日、男子シングルの元世界王者・宇野昌磨さんと、女子シングルで2016年世界ジュニア選手権を制した本田真凜さんが、カップルを結成してアイスダンス競技に挑戦することを発表。フィギュア界はビッグニュースに沸いた。

これまで4回転トウループ、サルコーなどを成功させ、世界ジュニア選手権のショートプログラム（SP）では、イリア・マリニン（米国）が保持していたジュニア世界歴代最高得点を更新する89.51点をマークするなど、進境著しい17歳。日本男子フィギュアを牽引する次世代エースへの期待が膨らんでいる。



（THE ANSWER編集部）