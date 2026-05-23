中国メディアの環球時報によると、米フォーブスはこのほど、「中国はもはや欧米の自動車をまねするのではなく一から作り直している」とする記事を掲載した。記事はまず、比亜迪（BYD）の「YANGWANG U9 Xtreme」が昨年、最高時速496．22キロを記録して世界最速の市販車となったことや、小米（Xiaomi）の「Xiaomi SU7 Ultra Prototype」がドイツのニュルブルクリンクの北ループで6分46秒874ののラップレコードを樹立して世界最速の4