人間の思った通りには動いてくれない。それが猫さんの良い所。飼い主さんを困惑させる猫さんの行動に、ついつい笑ってしまいます。 話題となっている投稿は、記事執筆時点で49万表示を突破！2.2万件を超えるいいねも集めており、大きな注目を集めています。 【写真：足を広げて、猫を迎え入れようとした結果…予想外の『くつろぎ方』】 猫さんは常に予想の斜め上を行く Xアカウント「junko.f」に投稿されたのは、飼い