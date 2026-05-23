人間の思った通りには動いてくれない。それが猫さんの良い所。飼い主さんを困惑させる猫さんの行動に、ついつい笑ってしまいます。

話題となっている投稿は、記事執筆時点で49万表示を突破！2.2万件を超えるいいねも集めており、大きな注目を集めています。

【写真：足を広げて、猫を迎え入れようとした結果…予想外の『くつろぎ方』】

猫さんは常に予想の斜め上を行く

Xアカウント「junko.f」に投稿されたのは、飼い主さんの近くでくつろぐシャム猫の「鯵」ちゃんの姿。飼い主さんは足を広げて鯵ちゃんが入れるような座り方をしていたそうですが、思い通りには座ってくれなかったのだとか。

なんと鯵ちゃんは、飼い主さんの足の隙間でくつろぐのではなく、足をひじ置きにしてくつろぎ始めたのだとか！そんなくつろぎ方をされた飼い主さんは「希望はそこじゃない…」と思ったそうですが、鯵ちゃんには想いが通じず。予想外すぎる座り方をする鯵ちゃんに思わず笑ってしまいます。

ちなみに飼い主さん宅では弟の「シャケ」ちゃんも暮らしているそう。そのシャケちゃんはとっても甘えん坊な男の子だそうで、しっかり足の隙間に入ってくつろいでくれるそうです。猫さんそれぞれで個性はさまざま。甘えん坊なシャケちゃんも、自由奔放な鯵ちゃんも、どちらもとても可愛いですね！

鯵ちゃんの意外なくつろぎ方にX民もホッコリ

飼い主さんの想いとは違い、足をひじ置きにして休む鯵ちゃん。その姿を見たX民からは「殿様の肘置きみたいですね でも肌に直接お乗りいただくと猫様の温もりとふんわり感が最高なので、コレはコレで良きかも」「めちゃくちゃわかるー」「ええ肘掛けじゃなって言ってる」といったコメントが寄せられました。

Xアカウント「junko.f」では、他にも鯵ちゃん・シャケちゃんのさまざまな姿が投稿されており、見ているだけでその可愛さに癒やされますよ。

鯵ちゃん、シャケちゃん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Xアカウント「junko.f」さま

執筆：びわっこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。