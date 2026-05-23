猫にできる『悪性腫瘍と良性腫瘍』の違い5つ 1．大きくなるスピード 悪性腫瘍と良性腫瘍の大きな違いのひとつが、成長の速さです。 良性腫瘍は体のルールを守りながらゆっくり成長するため、サイズの変化も緩やかな点が特徴的。 一方で悪性腫瘍は遺伝子の異常により細胞が無秩序に増殖するため、短期間で急激に大きくなる傾向があります。そのため日々触れている中で「急に大きくなった」と感じ