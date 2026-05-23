猫にできる『悪性腫瘍と良性腫瘍』の違い5つ

1．大きくなるスピード

悪性腫瘍と良性腫瘍の大きな違いのひとつが、成長の速さです。

良性腫瘍は体のルールを守りながらゆっくり成長するため、サイズの変化も緩やかな点が特徴的。

一方で悪性腫瘍は遺伝子の異常により細胞が無秩序に増殖するため、短期間で急激に大きくなる傾向があります。そのため日々触れている中で「急に大きくなった」と感じるしこりは要注意。

ただし、成長速度だけで確定診断はできません。あくまで目安のひとつとして捉え、少しでも変化を感じたら早めに動物病院で診察を受けることが重要です。

2．周囲への広がり方（浸潤・転移）

周囲への広がり方の違いも、良性と悪性を見分けるポイントのひとつです。

良性腫瘍は基本的に周囲の組織を押しのけるように大きくなるため、他の部位へ広がることは多くはありません。

一方、悪性腫瘍は周囲の正常な組織に入り込みながら増殖し、さらに血液やリンパを通じて別の臓器へ転移することがあります。転移が起こると治療はより複雑になり、全身状態にも広範な影響を及ぼすことになるのです。

このような「広がり方」の違いは、腫瘍の性質を見極めるうえで非常に重要なポイントといえるでしょう。

3．境界のはっきりさ（見た目）

見た目の違いも重要な判断材料です。

良性腫瘍は「被膜」と呼ばれる膜に包まれていることが多く、周囲との境界が比較的はっきりしています。そのため、丸くコロッとしたしこりとして触れることが多いでしょう。

一方、悪性腫瘍は周囲の組織に入り込むように広がるため、境界が不明瞭で形もいびつになりやすいのが特徴です。

ただし、外見だけで判断するのは危険で、見た目が整っていても悪性の場合もあります。最終的には検査による確認が不可欠です。

4．硬さや動きやすさ

しこりの触感もヒントになります。

良性腫瘍は柔らかく、皮膚の下で動かしやすいものが多いのに対し、悪性腫瘍は硬くゴツゴツしており、周囲の組織に癒着して動きにくい傾向があります。

特に筋肉や深部に固定されているような感触がある場合は注意が必要です。

ただし炎症や膿瘍などでも似た感触になる場合があるため、触診だけでの判断は禁物。違和感を覚えた時点で、きちんと診察を受けましょう。

5．全身への影響

良性・悪性腫瘍の違いの5つ目は全身への影響です。

良性腫瘍は局所的な問題にとどまることが多く、全身状態に大きな影響を及ぼすことは比較的少ないとされています。

一方、悪性腫瘍は体内で増殖しながら栄養や酸素を奪い、体重減少や食欲不振、元気消失などの全身症状を引き起こし、放置すると命に関わるケースも少なくありません。

しこりに加えて体調の変化が見られる場合は、より緊急性が高いサインと考えましょう。

猫の悪性腫瘍と良性腫瘍は見分け可能？

結論からいうと、見た目や触った感触だけで悪性か良性かを正確に見分けることはできません。

成長の速さや硬さ、境界の有無などから「疑う」ことは可能ですが、良性に見えても悪性だったり、その逆もあるため、確定診断には病理検査が必要です。

「様子を見る」という判断はリスクを伴うもの。しこりを見つけた時点で早期に動物病院を受診し、必要な検査を受けることが確実な方法です。

猫に腫瘍を見つけたときの対処法は？

もし猫の体にしこりや異変を見つけたら、まずは大きさや場所、変化のスピードを記録しておきましょう。

そのうえで、できるだけ早く動物病院を受診します。自己判断で触りすぎたり、様子見を続けるのは避けてください。

特に短期間で大きくなる、硬い、動かないといった特徴がある場合は早急な対応が必要なケースも多いです。

もし良性だったとしても、将来的に悪性に転じる可能性や、生活に支障が出るサイズになる可能性もあるため、いずれにせよ獣医師と早めに相談し今後の治療計画を立てましょう。

まとめ

猫にできる腫瘍には、急速に広がり転移する「悪性」と、周囲を押しのけてゆっくり成長する「良性」があります。

しかし増殖スピードや転移の有無、全身への影響など明確な違いはあるものの、それらを家庭で見分けるのは至難の業です。

「これはきっと良性だ」と自己判断せず、小さなしこりでも、見つけたらすぐに獣医師に相談しましょう。飼い主の小さな気づきと行動が、愛猫の明日を守る第一歩になります。

(獣医師監修：葛野宗)