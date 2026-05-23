2026年5月21日、独国際放送局ドイチェ・ヴェレの中国語版サイトは、米国とロシアの指導者が失策で疲弊する中、中国が存在感を高めているとするドイツメディアの報道を紹介した。記事は、南ドイツ新聞の報道を紹介。記事によると同紙は、不十分な計画で戦争に突入した米国のトランプ大統領とロシアのプーチン大統領の実力は弱体化しているとする一方で、習近平（シー・ジンピン）国家主席は自らを安定と理性の擁護者と位置づけ、着