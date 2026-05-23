敵地ブルワーズ戦…大谷は7戦連続安打中【MLB】ブルワーズ ー ドジャース（日本時間23日・ミルウォーキー）ドジャースの大谷翔平投手は22日（日本時間23日）、敵地ブルワーズ戦に「1番・指名打者」で出場する。現在7試合連続安打中で、2試合連発となる9号にも期待がかかる。大谷は20日（同21日）の敵地パドレス戦で二刀流出場し、打っては初球先頭弾、投げては5回無失点の好投で4勝目を挙げた。ドジャースはロブレスキが先発