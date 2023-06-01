22日、東京・品川区の女子一貫校で行われたのは食品宅配大手「オイシックス・ラ・大地」の出張授業。テーマは「企業がどのように食の課題を解決しているか」。まずは、生徒たちが自分の家族に行った、「私の母親はどのような献立にするか悩ましい気持ち」「リモートワークしているから、家でやっているが、子供の習い事が迫ってきているから夕飯早く作らないと、そういうので焦るのが一番大変」などといったヒアリングをもとに“身