¾®ÅÄ¸¶»ÔÌò½ê¡Ê»ñÎÁ¼Ì¿¿¡ËµÄ²ñ³èÆ°¤Î¼þÃÎ¤ä»ÔÌ±¤È¤Î°Õ¸«¸ò´¹¤Î¾ì¤È¤Ê¤ë¡ÖµÄ²ñÊó¹ð²ñ¡×¤¬¡¢¿ÀÆàÀî¸©¤Î¾®ÅÄ¸¶»ÔµÄ²ñ¤Ç¤Ï°ìÈÌ»ÔÌ±¸þ¤±¤È¤·¤Æ¤ÏÌó£±£°Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£»ÔÌ±¤«¤é¤Ï³«ºÅ¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬¹­¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¿ä¿ÊÇÉ¤ÎµÄ°÷¤«¤é¡Ö¿¦Ì³ÂÕËý¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤Î°Õ¸«¤¬½Ð¤ë°ìÊý¡¢¡Ö»þ´ü¾°Áá¡×¤È¾Ã¶ËÅª¤ÊµÄ°÷¤â¡£»ÔÌ±¤«¤é¤ÏÁá´ü³«ºÅ¤òµá¤á¤ëÄÄ¾ð¤âÄó½Ð¤µ¤ì¡¢¡Ö³«¤«¤ì¤¿µÄ²ñ¡×¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÏº÷¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£»ÔµÄ