¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/05/22¡Û¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Õ¥©¡¼¥ê¥ó¥é¥Ö¤Î¥Ð¡¼¥Ó¡¼¤¬22Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤¬¾è¤Ã¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢Ãí°Õ´­µ¯¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û42ºÐ¥Þ¥Þ·Ý¿Í¡È¥ÉÇÉ¼ê¡É¤Ê¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ç¥¤¥±¥á¥ó¥â¥Ç¥ë¤ÈÌ©Ãå¢¡¥Ð¡¼¥Ó¡¼¡¢X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¾è¤Ã¼è¤êÈï³²¤òÊó¹ð¥Ð¡¼¥Ó¡¼¤Ï¡Ö»ä¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê¡÷Barbie_Babiro¡Ë¤¬¡¢¸½ºßÂè»°¼Ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ´°Á´¤Ë¾è¤Ã¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ