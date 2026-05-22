Åì¼Ç¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡¢¶È³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÂçÍÆÎÌÎäÅà¼¼¤È3¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ÇÎäÅà¿©ºà¤ÎÉÊ¼ÁÊÝ»ý¤ò¹â¤á¤¿ÎäÂ¢¸Ë¤Î¿·¥·¥ê¡¼¥º¡ÖFREEZA¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥¶¡Ë¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£Æ±¥·¥ê¡¼¥º¤ÏÌ¾¾Î¤Î¤È¤ª¤ê¡¢ÎäÅàµ¡Ç½¤ò¶¯²½¤·¤¿¤Þ¤ó¤Ê¤«ÎäÅà¼¼¥¿¥¤¥×¤À¡£¡üËÜÂÎ¥µ¥¤¥º¤Ï¾Ê¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤âÎäÅà¼¼¤ÏÂçÍÆÎÌ¿·À½ÉÊ¤ÏÄê³ÊÆâÍÆÀÑ586L¤ÎGR-A590WFS¡Ê°Ê²¼¡¢GR-¤ò¾ÊÎ¬¡Ë¤ÈÆ±535L¤ÎA540WFS¡£¤¤¤º¤ì¤âËÜÂÎ¤ÎÉý¤Ï685mm¤Ç¡¢¹â¤µ¤Ï1855mm¡£±ü¹Ô¤ÏA590WFS¤¬699mm¡¢A540WFS