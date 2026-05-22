お笑い芸人・中山功太の、匿名による “10年間いじめを受けた先輩芸人” 発言は、すったもんだの末、当事者だったサバンナの高橋茂雄が謝罪。高橋と直接話した中山も、高橋から謝罪を受けたことを明かし、騒動を謝罪したことで「手打ち」となったことは記憶に新しい。「中山さんが、5月5日配信のネット番組『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』（ABEMA）でこの発言をおこなった当初、オンエアでは名前が伏せられていたこともあ