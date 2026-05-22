5月20日、女優の安達祐実がInstagramを更新。自らプロデュースするアパレルブランド『虜 Torico』の新作コーデを披露し、その“奇跡の童顔”ぶりに驚きの声が相次いでいる。安達は《春夏の新作！第一弾！》と投稿。フリルつきのサスペンダーパンツに、バイカラーのゲームシャツを合わせたスタイルで登場した。ピンクのキャップをかぶり、ナチュラルメイクにほんのりチークを効かせたビジュアルは、44歳とは思えないほどのあど