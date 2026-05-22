5月20日、女優の安達祐実がInstagramを更新。自らプロデュースするアパレルブランド『虜 Torico』の新作コーデを披露し、その“奇跡の童顔”ぶりに驚きの声が相次いでいる。

安達は《春夏の新作！第一弾！》と投稿。フリルつきのサスペンダーパンツに、バイカラーのゲームシャツを合わせたスタイルで登場した。ピンクのキャップをかぶり、ナチュラルメイクにほんのりチークを効かせたビジュアルは、44歳とは思えないほどのあどけなさを感じさせる仕上がりとなっていた。

Xでは、

《本当に44歳？可愛すぎる.》

《ほんとうにシワや老いがなさ過ぎる…》

《子供の頃の写真かと思いました》

と、その変わらぬ若々しさに驚く声が続出した。

今回のコレクションテーマは『CAT MOOD』。安達本人が全商品のモデルを務めており、ポップで鮮やかなカラーリングも特徴的だ。

「『虜 Torico』は2020年12月にスタートしたブランドで、『サイズとシルエットを自分らしく楽しむ』をコンセプトにしています。価格帯は1万から2万円前後ですが、安達さん本人が着こなすことで、『40代でも挑戦してみたい』と思わせる説得力を出しています。ビビッドカラーやガーリーなデザインでも、無理をしている感じがないのが安達さんの強みです」（ファッション誌ライター）

安達は2歳で、子ども向け雑誌のモデルとして芸能界デビュー。1994年放送のドラマ『家なき子』（日本テレビ系）で主人公・相沢すずを演じ、一躍、国民的子役となった。

私生活では、2005年にお笑いコンビ・スピードワゴンの井戸田潤と結婚し、2006年に第1子となる長女を出産。2009年に離婚後、2013年にはカメラマンの桑島智輝氏と再婚し、2016年に第2子となる長男を出産したが、2023年に離婚を発表している。

「安達さんは、母親の安達有里さんとの関係性がたびたび話題になったほか、結婚や離婚も経験しています。それでも、どこかあどけなさを感じさせる雰囲気を失わない点に、多くの女性が惹かれているのでしょう。2022年にはコスメブランド『Upt（ウプト）』も立ち上げており、アパレルだけでなく、美容分野でも存在感を発揮しています。近年は“年齢を重ねること”そのものをポジティブに発信する女性芸能人への支持が高まっており、安達さんは40代を代表するような存在ともいえます」（同前）

『家なき子』から30年以上たったいまも、安達の“唯一無二のかわいらしさ”は変わらない。