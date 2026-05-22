「作業員になりたいｗ」「『除猫作業』ってパワーワードに笑った」と笑いを届けているのは、壁の欄間に挟まった猫ちゃんを取り除く光景。 手慣れた様子で『除猫作業』をする光景が、114万表示を超える反響を呼んでいます。 【写真：壁の隙間に詰まっていた猫→オカンがやってくると…まさかの『除猫作業の瞬間』】 壁の欄間に詰まっている猫ちゃんを発見！ Instagramアカウント『ハララカ』に投稿され話題