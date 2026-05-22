「作業員になりたいｗ」「『除猫作業』ってパワーワードに笑った」と笑いを届けているのは、壁の欄間に挟まった猫ちゃんを取り除く光景。

手慣れた様子で『除猫作業』をする光景が、114万表示を超える反響を呼んでいます。

【写真：壁の隙間に詰まっていた猫→オカンがやってくると…まさかの『除猫作業の瞬間』】

壁の欄間に詰まっている猫ちゃんを発見！

Instagramアカウント『ハララカ』に投稿され話題となっているのは、壁の欄間に詰まっている猫ちゃんを取り除く光景。

その日、壁の欄間に違和感を覚えた投稿者さん。よく見てみると、欄間の隙間にすっぽりとはまった猫ちゃんが。どうやら、ちょうどいい隙間を見つけて入ってみたところ、抜け出せなくなってしまったご様子。

和室にありがちな猫ちゃんの『あるある』な風景にほっこりしてしまいますが、猫ちゃんの遊び場になっては欄間が壊れてしまうかもしれません。

そこでお母さんが猫ちゃんを棒で優しく誘導し、『除猫作業』を実施することになったのでした。

欄間に再び入ろうとしたところ…

欄間に入る楽しさを知ってしまった猫ちゃんは、欄間がお気に入りになってしまったそう。そのたびに『除猫作業』をするのは一苦労です。

そこでお母さんは、事前に欄間に棒を入れて猫ちゃんが入れないようにしておくことに。するともう一度登りに来た猫ちゃんは、すぐに諦めて床に降りていったといいます。

棒を立てておいてもイタズラしようとする猫ちゃんは、その後お母さんからお叱りの言葉をいただくことに。

以前には、綺麗に張られた障子に飛び込んで見事な大穴を開けてしまったこともあるチャレンジ精神旺盛な猫ちゃん。そんな猫ちゃんの抑えきれない好奇心と、猫ちゃんと家の安全を守りたい家族たちの賑やかなやり取りは、きっとこれからも続いていくことでしょう。

欄間に挟まってしまった猫ちゃんと、それを取り除くお母さんの光景には、「お母さんへの除猫依頼が殺到しそうｗ」「猫って物理的に通れないサイズでも挑戦するよねｗ」「『除猫作業』ってパワーワードすぎて笑った笑」と、笑いが巻き起こることに。

Instagramアカウント『ハララカ』では、そんな猫ちゃんと家族たちのほのぼのとした幸せいっぱいの日常が投稿されています。

猫ちゃん、ご家族の皆様、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「ハララカ」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。