5月20日、女優の玉城ティナが、都内で開催された「weamondz×Tina Tamashiro」ローンチ発表会＆ポップ体験会に出席した。イベントでの玉城のビジュアルが、注目を集めているようだ。同イベントは、玉城が立ち上げたジュエリーブランドによるもの。「韓国でジュエリーECプラットフォームを展開する株式会社amonds lab（アモンズ・ラボ）と、玉城さんがコラボしたプロジェクトです。玉城さんは、肩が露わになった大胆な黒いドレ