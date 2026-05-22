明日23日(土)14時30分から15時30分ごろ、日本の広範囲でレグルス食が見られます。曇りや雨の所が多くなりますが、九州は晴れて広範囲で観察ができそうです。レグルス食潜入・出現時間「レグルス食」とは、しし座の1等星レグルスが月に隠される現象をいいます。星が月に隠される現象を「星食」といい、月の縁に入る瞬間(潜入)と出る瞬間(出現)を見ることが星食の醍醐味です。今回のレグルス食は、明日23日(土)の昼過ぎ(14時30分か