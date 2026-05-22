手帳やノート用のカラーペンやマーカーって、気づくと似た色ばかり増えていきがち。ポーチの中のごちゃつきを減らしてスッキリ持ち歩きたいなら、ダイソーの文具がオススメです。組み合わせを自由に変えて使えるちょっと珍しいタイプで、お気に入りの2色をまとめてスマートに持ち歩けるのが魅力です♡【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名（左）：ジョイントマーカーペン（NCS、ブルー＆グリーン、2本）価格：￥110（税込