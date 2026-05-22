100均で掘り出しモノ見っけた！「ただのマーカーとは一味違う」手帳派さんに推したい文具

手帳やノート用のカラーペンやマーカーって、気づくと似た色ばかり増えていきがち。ポーチの中のごちゃつきを減らしてスッキリ持ち歩きたいなら、ダイソーの文具がオススメです。組み合わせを自由に変えて使えるちょっと珍しいタイプで、お気に入りの2色をまとめてスマートに持ち歩けるのが魅力です♡

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名（左）：ジョイントマーカーペン（NCS、ブルー＆グリーン、2本）

価格：￥110（税込）

内容量：2本入

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480971582

商品名（右）：ジョイントマーカーペン（NCS、ピンク＆グレー、2本）

価格：￥110（税込）

内容量：2本入

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480971599

自分好みに組み替えられるのが面白い！ダイソーの『ジョイントマーカーペン』

アナログ派・手帳派の人って、カラーペンをたくさん持っている印象があります。お気に入りをペンケースにたくさん入れて持ち運んでいる、という人も少なくないはず。

でも、特によく使う色ってなんとなく決まっていたりしませんか？ペンケースの中に何本も入っていると、目当ての1本を探すのが大変だったり、持ち歩くのが少し重たく感じることもありますよね。

そこでご紹介するのが、ダイソーの文具売り場で見つけた、『ジョイントマーカーペン』。水性タイプのカラーペンで、1本に同系色が2色セットになっています。

筆者は「ブルー＆グリーン」と「ピンク＆グレー」の2種類を愛用中。見た目はシンプルなマーカーですが、実はこれ、ペン同士をつなげて1本に合体できる仕様なんです。

最初からセットになっている組み合わせだけで終わらないのが、このペンの面白いところ。同シリーズの別カラーを持っていれば、「自分がよく使う2色」を選んで自由に組み替えできます。

たとえば、予定管理用の色と勉強用の色をまとめたり、普段よく使う淡色だけを組み合わせたりと、自分専用の2色セットを作れるのがかなり便利。

散らかりやすいペン類も、このタイプなら2本をまとめて持てるので、ポーチの中もスッキリします。使いたい色をサッと取り出せるのも快適です。

真ん中でカチッと連結できるので、使わない時もバラつきにくく、スマートに持ち運べるのが◎

本体は四角いフォルムで、机の上でコロコロ転がりにくいので、持ち替えるときに見失うようなプチストレスも減らせます。細かい部分ですが、こうした工夫にありがたみを感じます。

派手すぎない色味だから大人の手帳にもなじむ！

肝心の色味も蛍光っぽい強い発色ではなく、やわらかめのニュアンスカラーで絶妙♡大人の手帳にもよくなじむ、やさしい色合いが使いやすいです。

ふんわりした発色なので、予定をびっしり書き込んでも圧迫感が出にくく、文字の邪魔もしにくい印象。手帳デコはしたいけれど、子どもっぽくなるのは避けたい方にもぴったりだと思います。

今回は、ダイソーの『ジョイントマーカーペン』をご紹介しました。コンパクトに持ち歩けるので、カフェで勉強するときや仕事用ノートにも使いやすいですよ。気になる方はぜひチェックしてみてください♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。