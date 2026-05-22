◎現役時代に釣りをしていたというヤクルト・池山監督はオフにどうかと勧められ「オフいうたら冬やん、寒いやん。今…ってなったな」。確かに2秒ほど間がありました。◎DeNA・戸柱は遠征先での担当記者たちの球場外での行動が気になったようで「皆さん食事とかどうしてるんですか？試合後は弁当とか買って帰るんですか？」と逆質問。夜は可能な限り地域経済に貢献しているつもりです。◎楽天は育成出身の4年目・古賀が初めて