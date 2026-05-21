エヌビディアのジェンスン・フアン最高経営責任者（CEO）が米国の輸出規制により年間500億ドル規模の中国AIチップ市場を事実上ファーウェイに明け渡したとして無念さを示した。フアンCEOは20日、CNBCとのインタビューで「米国の規制によりわれわれが撤退し中国の半導体生態系が活発になった。記録的な業績を出したファーウェイに事実上市場を譲った形」と明らかにした。トランプ大統領の訪中経済使節団に合流し最先端「H200」チッ