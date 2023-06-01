乃木坂46の3代目キャプテン梅澤美波（27）の卒業コンサートが21日、東京ドームで行われた。2018年に初めて選抜入りした「ジコチューでいこう！」など思い入れの詰まった全29曲で、9年8カ月の乃木坂としての活動を終えた。鳴りやまないアンコールの中、漆黒のドレス姿で登場した梅澤。これまで純白のドレスや華やかな衣装で花道を飾るメンバーは多かったが「強く見せたかったから」との思いを込めた。「私の周りには太陽みたい